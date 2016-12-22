Из-за обстрелов Петровки Донецка у 9-летнего Вовы возобновились приступы эпилепсии. Самое опасное – они происходят во сне (Видео). Новости

Семья Исаевых живет в самом опасном районе Донецка – Петровском. Дома там разрушены, а «скорые» не доезжают. 9-летнего Вову удалось чудом спасти, после острого приступа эпилепсии. Без дорогостоящих препаратов – он может умереть.

В руках Елены Исаевой страшный «урожай». «Это лично с нашего дома, а вот эта – пролетела в метре от меня, упала в огороде. Это то, что у нас в стенах застряло, в окна позалетало», – показывает Елена осколки от снарядов и пули.

Что такое война местные знают не понаслышке.

«Здесь у нас было окно, которое пришлось заложить. У нас две двери вырвало и взрывная волна прошла в соседнюю комнату. А есть у нас самая страшная комната – в нее залетают пули», – продолжает женщина.

Больше всего Елена беспокоится о детях: «Когда детвора возвращается со школы, начинаются обстрелы».

11-ти летняя Элина Исаева знает, как нужно себя вести, когда стреляют. «Я прижималась под заборы разные, иногда и на пол падала», – поясняет девочка.

У 9-летнего Вовы из-за военных действий возобновились приступы эпилепсии. 3,5 года ребенок находился в стойкой ремиссии, но детская психика не выдержала напряжения.

«Последний приступ был очень тяжелый, он не такой как у большинства деток, которые упали в судорогах – родители видят приступ, деток можно перевернуть и оказать помощь. У нас это по-другому – приступы происходят в режиме сна», – рассказывает Елена.

«Скорая помощь» так и не приехала. Больного ребенка ночью из дома выносили на руках, крестный довез до больницы.

«Пока довезли ребенка, он был полностью без сознания, он был синего цвета», – вспоминает Елена.

Тогда Вову спасли, но теперь без приема лекарств не обходится ни дня.

«Врачи говорят, если правильно и ежедневно давать препараты, то у нас есть возможность, что ребенок перерастет», – надеется мама Вовы.

Купить дорогостоящие медикаменты – не за что, сама женщина недавно перенесла сложную операцию – ей удалили опухоль на почке.

«Врачи отказывались от операции. Все больницы утверждали – пускай она доживает свои дни, ей чуть-чуть осталось», – продолжает Елена Исаева.

Женщина искала помощи и обратилась в Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Вова получил лекарства на три месяца.

Жизненно важные медикаменты дети Донецкой и Луганской области уже более года получают в рамках программы Штаба Рината Ахметова «Лекарства детям».

Источник: ТК «Донбасс»