Работники Константиновского химзавода круглосуточно дежурят у проходной – не позволят порезать завод на металлолом (Видео). Главная

Сегодня, 22 декабря, работники Константиновского химического завода уже третий день жгут шины у проходных предприятия. Люди не согласны с позицией ликвидатора, который собирается распродать имущество за долги, а всех работников – а это 300 человек – уволить.

Инженер-механик Сергей работает на химическом заводе уже 16-й год. Здесь трудились практически все его родственники. Решение властей закрыть предприятие мужчину шокировало. Он и его коллеги пошли против ликвидатора через суд.

«У него (ликвидатора Олега Нестеренко, – прим.) него решения суда на руках. Но мы подали апелляцию, на которую имеем право в течении 10 дней. А он (Нестеренко, – прим.) уже нам составляет бумажки, будет нас уведомлять, что мы на этом предприятии больше не работаем. Понимаете? А мы хотим оспорить это в рамках закона», – говорит инженер-механик ГП «Константиновский химический завод» Сергей Шевченко.

Около 100 сотрудников госпредприятия третий день дежурят у проходной. Почти полгода люди не получают зарплату. Но несмотря на это, решили стать на защиту родного завода.

«Мы вышли и охраняем свой завод, чтобы не вывозили металл и не резали наш завод. Будем здесь до конца стоять, мы не уйдем», – комментирует руководитель профкома ГП «Константиновский химический завод» Наталья Чугай.

Люди уверены: спасти предприятие можно. Даже бизнес-план разработали.

«У нас есть 10 дней на подготовку апеляции и 2 недели, чтобы предоставить Комитету кредиторов наш бизнес-план. Они обещали, что рассмотрят его», – сказала Любовь Земскова, помощник директора ГП «Константиновский химический завод».

Назначенный ликвидатор Олег Нестеренко к людям не выходит. Журналистам говорит, что единственный вариант вернуть долги кредиторам и выплатить задолженность по зарплате – распродать имущество завода.

«Можно продать цеха жизнеспособные, которые будут работать после продажи. Можно продать на металлолом. Можно как угодно продать. Нужно 140 млн грн закрыть перед кредиторами, задолженность погасить», – отмечает Олег Нестеренко ликвидатор ГП «Константиновский химический завод».

Но рабочих уволить придеться, поясняет ликвидатор, – это по закону.

«Со дня назначения ликвидатор предупреждает о следующих освобождениях и увольняет работников в соответствии с законодательством Украины о труде», – констатирует Нестеренко.

Продавать минеральные удобрения, которые производит химзавод, некому. Экспорт в Россию прекратили, у Европы есть свои поставщики, а Украине такие объемы не нужны. Тем временем, помочь рабочим обещают в Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«При администрации мы сделаем сейчас рабочую группу, которая включит всех, и администрацию и представителей коллектива. И будем определяться, что можно в рамках законодательства сделать», – отметил Александр Рыщенко, заместитель директора Департамента промышленности Донецкой ОВГА.

Тем временем заводчане делятся на дежурные группы. Намерены круглосуточно следить за тем, чтобы оборудование предприятия не начали вывозить.

Источник: ТК «Донбасс»

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