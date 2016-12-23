Славянский район: пьяный отец «потерял» находящегося рядом в доме ребенка (Фото). Новости

В Славянском районе Донецкой области правоохранители проведали две семьи с детьми, оказавшиеся в тяжелых жизненных условиях. Сначала правоохранители посетили по месту жительства семью, глава которой на фоне систематического злоупотребления алкоголем «потерял» дома одного из детей. По другому адресу был выявлен факт оставления без присмотра несовершеннолетней девочки, больной ОРВИ. Ребенок госпитализирован, а в отношении ее матери будет составлен административный протокол. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Так, 22 декабря в половине второго ночи в Славянский отдел полиции поступило сообщение от жителя села Черевковка о пропаже его 11-летнего пасынка. На поиски ребенка была направлена следственно-оперативная группа подразделения вместе с сотрудниками ювенальной превенции. Однако, уже на месте оказалось, что опасения были напрасными: мальчик все это время находился дома, а его отчим вследствие алкогольного опьянения этого просто «не заметил».

Эта семья уже находится на учете службы по делам детей и относится к категории «трудные жизненные условия». По следам «ночного происшествия», сотрудники ювенальной превенции славянской полиции совместно с инспекцией по делам детей решили нанести внеплановый визит по данному адресу.

Правоохранители провели профилактическую работу с хозяином дома, который к утру уже полностью пришел в себя и осознал свою вину, а также исследовали условия проживания его детей, находящихся в этот момент в школе.

Отправившись в другую семью, проживающую в микрорайоне Северный города Славянска, правоохранители застали дома 11-летнюю девочку, которая находилась дома одна. Оказалось, что ребенок уже 2 дня болеет и не ходит в школу, но при этом остается без присмотра взрослых. За это время мать девочки за медицинской помощью ни разу не обращалась. Женщина дать пояснения своим действиям не могла – в момент проверки по месту жительства ее номер телефона находился вне зоны досягаемости.

Правоохранители вызвали экипаж «скорой помощи». Медики диагностировали у девочки острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) и приняли решение о ее госпитализации. Теперь женщину, оставившую без должного внимания здоровье своего ребенка, ждет профилактическая работа со стороны сотрудников полиции, а также привлечение к административной ответственности по статье 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Фото пресс-службы Славянского отдела полиции Донецкой области