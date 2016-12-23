Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге. Главная

Командир бригады украинских военнослужащих, которые заняли укрепления противника в минувшие выходные на Светлодарской дуге, впервые прокомментировал ситуацию. Он высоко оценил действия подчиненных и опроверг слухи о том, что удерживать занятые позиции нет смысла, передает «Сегодня.ua» со ссылкой на «ТСН».

«Абсолютно выгодные позиции! Поверьте, что никто не удерживает позиции, которые не нужны. Из леса, он является господствующей высотой, велся огонь по нашим позициям, которые для нас невыгодны. И мы постоянно там несли потери. Посмотрите статистику: там постоянно были трехсотые, двухсотые – это было периодически через день-два. У нас сейчас потери, но мы уже взяли те позиции, с которых они нас постоянно беспокоили», – говорит командир бригады Владимир Горбатюк.

Как сообщалось, накануне украинские военные отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге, потерь среди личного состава ВСУ нет.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины не было, однако 11 бойцов получили ранения. Эти санитарные потери Вооруженные силы Украины понесли на Светлодарской дуге в результате артиллерийских и минометных обстрелов противника.

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