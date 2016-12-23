Прокуратура Мариуполя после публикации в СМИ возбудила уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка. Новости

Прокуратура Мариуполя, прочитав информацию о гибели годовалого ребенка на «Сайте города Мариуполя», оперативно провела проверку данного факта и открыла уголовное производство. Об этом изданию сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Медперсонал должен был сообщить в правоохранительные органы о смерти ребенка, но этого не произошло», – отметили в прокуратуре.

Сейчас будет проведено расследование, которое выяснит причину смерти и есть ли вина врачей в данной трагедии.

Напомним, 10 декабря в мариупольской горбольнице №4 умер годовалый ребенок. Пока не известно, был ли грипп причиной гибели. Факт смерти подтвердили в больнице, но в полиции об этом случае ничего не знали.

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