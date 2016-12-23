Попаснянский районный водоканал безответственно тратит электроэнергию. Долг перед Луганским энергетическим объединением – уже более 125 млн грн. Главная

КП «Попаснянский районный водоканал» безответственно тратит электроэнергию, поставленную на предприятие Луганским энергетическим объединением. Об этом сообщается на сайте ООО «Луганское энергетическое объединение».

Водоканал задолжал ЛЭО более 125 млн грн, ежемесячно коммунальщики потребляют электроэнергии на миллионы, но то, как она используется, говорит об отсутствии экономии. Примером безответственного расходования электроэнергии служит ситуация с селом Устиновка Попаснянского района. Одна из улиц Устиновки запитана ​​от сетей КП «Попаснянский районный водоканал». Среднемесячное потребление электроэнергии, используемой жителями и для отопления домов, составляет 3000 кВт/ч.

Жители улицы не платят за электроэнергию, начиная с 2015 года, так как просто не знают, куда платить. Попаснянский водоканал не собирает с них оплату, а само предприятие, в принципе, и не имеет права продавать электроэнергию.

При этом жители обособленной улицы, которая находится в двух километрах от основной части Устиновки, сталкиваются со все большими проблемами. Качество электроэнергии, получаемой по электросетям водоканала, не достаточное. А периодические отключения электроэнергии на объектах водоканала из-за большой задолженности является непосредственной угрозой благополучию жителей улицы Докучаева: из-за отсутствия газа практически все дома имеют электрическое отопление.

Ситуация с улицей Докучаева получила резонанс после выхода сюжета на одном из областных телеканалов. В Луганском энергетическом объединении данным вопросом заинтересовались и изучили его.

Село Устиновка находится в Попаснянском районе и находится в зоне обслуживания Лисичанского РЭС. Запитано село от линий электропередач, находящихся на территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины. При этом на улице Докучаева – 29 домов, из которых 7 заняты постоянными жителями, а в остальных 22-х жители живут сезонно (дачники). Вероятно, на этой улице сначала проживали работники «Луганскводы», на балансе которой раньше и находились эти сети. А сами работники обслуживали оборудование на подстанции.

В 2012 году ЛЭО отключало от электроснабжения объекты «Луганскводы» – за долги. Тогда электроэнергия была отключена и улице Докучаева. Вопросом занялась прокуратура, которая определила, что «Лугансквода» должна обратиться в ЛЭО для передачи сетей улицы на баланс энергокомпании. Но тогда этого так и не было сделано.

Позже, когда образовалось КП «Попаснянский райводоканал», в течение 2015-2016 годов в ЛЭО не поступило ни одного обращения о принятии на баланс – ни от руководства водоканала, ни от жителей улицы.

Наиболее правильным решением проблемы жителей была бы передача водоканалом электросетей, питающих улицу Докучаева, на баланс Луганского энергетического объединения. Для этого руководство водоканала должен письменно обратиться к ЛЭО с такой просьбой. Жители улицы, в свою очередь, могут написать коллективное письмо руководству водоканала, чтобы ускорить решение проблемы. Уже после этого ЛЭО определит, на баланс которого РЭС будет принята улица – Лисичанского или Попаснянского, и по какой схеме.

Также напомним, что с КП «Попаснянский районный водоканал» подается вода и в «ЛНР». При этом на НКТ* поставляется 90% из вырабатываемых райводоканалом объемов воды. Так, Западная фильтровальная станция (ЗФС) в районе Лисичанска подает воду на НКТ – Стаханов (Кадиевка), Кировск, Брянку, Первомайск, Красный Луч (Хрустальный), Антрацит и Алчевск. Петровский водозабор в Станично-Луганском районе обеспечивает водой ряд жилых массивов Луганска (НКТ).

С 2015 года у КП «ПРВ» скопился долг в 121 млн грн перед энергопоставляющей компанией ООО «Луганское энергетическое объединение» из-за непоступления денег за поставляемые услуги из «ЛНР». Задолженность же «ЛНР» перед ЛЭО за электроэнергию по состоянию на 1 ноября составляет почти 5 млрд грн.

«Власти ЛНР» сообщали, что подписали с Украиной договор об оплате услуг водоснабжения и обязались платить по нему, но проплаты так и не прошли. Международный Комитет Красного Креста оплатил долг «ЛНР» за октябрь и ноябрь, но заявил, что прекращает дальнейшую оплату с 1 декабря 2016 года. В результате 1 декабря Украина приостановила подачу воды с Петровского водозабора. А на 7 декабря была анонсирована полная остановка деятельности КП «Попаснянский районный водоканал», что приведет к отключению 1,2 млн абонентов на НКТ и 30 тыс. абонентов на ПКТ.

После этого представители «ЛНР» подтвердили, что признают долг и готовы его оплачивать, необходимо только договориться о самом механизме передачи денег. 21 декабря Украина заявила, что для этих расчетов создано предприятие-прокладка «Источник новой жизни», однако «ЛНР» так и не подписала договор.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория, ПКТ – подконтрольная украинской власти территория

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