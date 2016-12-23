Рейтинг надежности негосударственных банков Украины. Главная

Стремительная национализация ПриватБанка, последующая за ней паника и проблемы у клиентов крупнейшего финучреждения страны заставили задуматься и вкладчиков других банков: насколько безопасно хранить там свои средства.

Экспертами был составлен рейтинг надежности негосударственных финучреждений. Они предлагают самые высокие ставки по депозитам для частных клиентов, а потому всегда в зоне интереса вкладчика.

Рейтинг надежности негосударственных финучреждений, по версии финансовых экспертов и журналистов, возглавляет «Альфа банк». В хвосте по всем показателям оказался банк «Platinum». Так какому же банку не стоить доверять или стоит доверить свои деньги на ближайшие три-шесть месяцев?

Эксперты считают, что данный рейтинг отражает реальность. По словам экономиста Александра Охрименко, банки в хвосте оказались вполне заслуженно, так как с ними действительно есть объективные проблемы.

«В этом списке находятся банки, у которых есть проблемы с собственниками, докапитализацией, есть серьезные проблемы с тем, чтобы продать себя, и они либо пойдут на слияние, либо уйдут с рынка», – солидарен с Охрименко и его коллега Андрей Блинов.

Проанализировав финансовую отчетность банков, которая есть в открытом доступе, эксперты выставили баллы по трем критериям.

В итоге на первом месте оказался «Альфа-банк». У него и соглашение об обмене акциями с крупнейшей итальянской банковской группой «Уникредит». И 14,8 млрд гривен депозитов физлиц, и только 15% из них – до востребования (их могут забрать в любой момент). При этом акционер банка способен предоставить ему финансовую помощь и получить рефинансирование в НБУ. Капитал банка также один из самых высоких среди анализируемых частных банков – почти 7 млрд грн.

Дальше идет ПУМБ – банк донецкого олигарха Рината Ахметова, банк «Кредит Днепр», принадлежащий олигарху Виктору Пинчуку, «Таскомбанк», принадлежащий бизнесмену Сергею Тигипко.

«Platinum банк» замыкает рейтинг издания и ковыляет далеко в хвосте по всем показателям. На сегодня у банка фактически нет владельца – на сайте Нацбанка значится футбольная команда из 11 нерезидентов, которые выдали доверенность на управление банком Григорию Гуртовому, который в данный момент находится под домашним арестом в Израиле по подозрению в отмывании средств. В Нацбанке, правда, сообщают, что принудительно признали контролером банка одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, однако он никаких официальных заявлений по этому поводу не делал. Кроме объявления о желании купить 75%+1 акцию банка до сентября этого года, чего так и не случилось.

Помимо того, что банк не имеет владельца, он единственный в Украине имеет отрицательный капитал в 162 миллиона гривен. Два других банка с аналогичной проблемой уже «убиты» Нацбанком, где сообщают о том, что у «Платинума» есть время до конца декабря. Однако не ясно, кто и как сможет пополнить его капитал. На этом фоне доныне хорошее соотношение депозитов физлиц, срочных 6 млрд гривен и до востребования 600 миллионов или 10% – уже не имеет значения. Явный аутсайдер рейтинга.

По материалам: Вести, uainfo

Фото: Вести

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