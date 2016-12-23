Школьники Рубежного вышли на занятия. Карантин закончен. Главная

Решение о прекращении карантинных мероприятий было принято вчера в Рубежном (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского горсовета.
21 декабря состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором принято решение о прекращении карантинных мероприятий, предусмотренных II этапом комплексного плана мероприятий по борьбе с гриппом и предотвращению возникновения его эпидемии.
Комиссией было принято решение о возобновлении с 22.12.2016 года учебного процесса в учебных заведениях и заведениях внешкольной работы Рубежного.
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