В Станице Луганской восстанавливают важные объекты инфраструктуры. Главная

В Станице Луганской (Луганская обл.) продолжают восстанавливать объекты социальной инфраструктуры, пострадавшие в результате вооруженного конфликта. За время боевых действий артобстрелами в Станице Луганской было повреждено 3,5 тыс. домов и госучреждений. Согласно статистике, в этом районе 268 домов не подлежат восстановлению.

На данный момент восстанавливают самые значимые социальные объекты. Ремонт идет в нескольких зданиях: общеобразовательной школе, детско-юношеской спортивной школе, районном Дворце культуры, больнице.

Деньги на восстановление объектов выделила областная власть.

В Доме культуры сейчас меняют окна и устанавливают новые радиаторы. Ремонтируют и больницу в Станице Луганской. В палатах приема больных уже тепло. Здесь также установили новую систему отопления, заменили старые окна на современные, пластиковые.

Ремонтные работы к новому году закончат и в двух школах: детско-юношеской спортивной и первой общеобразовательной.

По материалам ТК «ЛОТ»

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