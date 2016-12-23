В Станице Луганской восстанавливают важные объекты инфраструктуры. Главная

В Станице Луганской (Луганская обл.) продолжают восстанавливать объекты социальной инфраструктуры, пострадавшие в результате вооруженного конфликта. За время боевых действий артобстрелами в Станице Луганской было повреждено 3,5 тыс. домов и госучреждений. Согласно статистике, в этом районе 268 домов не подлежат восстановлению.
На данный момент восстанавливают самые значимые социальные объекты. Ремонт идет в нескольких зданиях: общеобразовательной школе, детско-юношеской спортивной школе, районном Дворце культуры, больнице.
Деньги на восстановление объектов выделила областная власть.
В Доме культуры сейчас меняют окна и устанавливают новые радиаторы. Ремонтируют и больницу в Станице Луганской. В палатах приема больных уже тепло. Здесь также установили новую систему отопления, заменили старые окна на современные, пластиковые.
Ремонтные работы к новому году закончат и в двух школах: детско-юношеской спортивной и первой общеобразовательной.
По материалам ТК «ЛОТ»
Читайте также:
- Луганская область освоила всего лишь 22% средств, выделенных на развития
- На развитие Луганской области предусмотрено 200 млн грн. 50% средств уже освоено
- В 2015 году из выделенных на восстановление 300 млн грн Луганщина освоила лишь 22%, Донетчина – 45%
- Бюджетная децентрализация: жизнь или смерть городов Украины с учетом фактора Донбасса
- Луганская область освоила лишь 48% средств, выделенных на региональные проекты
Комментарии