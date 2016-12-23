Местные выборы на неподконтрольных территориях Донбасса должны состояться под контролем ОБСЕ, – посол Германии. Главная

Местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состояться под контролем и при содействии ОБСЕ, только после этого эти территории могут получить «специальный статус». Об этом заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель, объясняя так называемую «формулу Штайнмайера», сообщает «Радио Свобода».
«Эта формула, которая является предметом дискуссии, предусматривает, что местные выборы состоятся под контролем и при содействии ОБСЕ. Затем ОБСЕ подтвердит, что выборы соответствовали международным стандартам. Если ОБСЕ это подтвердит, тогда вступает в силу законодательство о «специальном статусе». Если нет – в таком случае, не вступит в силу, для этой территории не будет никакого «специального статуса», – отметил Райхель.
Он добавил, что остается актуальным вопрос последовательности шагов в реализации Минских договоренностей.
«Важным является вопрос последовательности шагов. Здесь идет дискуссия. Не согласованы – и вряд ли будут согласованы – что Украина восстанавливает контроль (над границей – ред.), и только потом проходят выборы», – заявил Райхель.
Напомним, ранее чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель сказал во время пресс-конференции в Харькове, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинским правительством, могут быть проведены до установления контроля Украины над неподконтрольными территориями.
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