В Мариуполе на рождественских ярмарках разрешат продавать глинтвейн при наличии лицензии. Новости

В Мариуполе у катка и в Театральном сквере, для горожан откроются новогодние ярмарки. Мариупольских предпринимателей пригласили принять участие в ярмарочной торговле. Об этом сообщил в соцсети начальник департамента экономики и структурных реформ Мариупольского городского совета Юрий Кампов.
«В период работы катка (конец декабря 2016 – конец марта 2017) на площади Свободы будут предоставлены места для осуществления торговли продуктами питания, сувенирной продукцией и работы предпринимателей сферы ресторанного бизнеса (фастфуды и т.д.)», – отметил он.
По его словам, в период Новогодних и Рождественских праздников (декабрь 2016 – конец января 2017) в Театральном сквере также будут предоставлены места для аналогичной торговли.
Кампов добавил, что на указанных площадках будет разрешена продажа глинтвейна при наличии у предпринимателя лицензии на торговлю алкоголем.
Источник: MRPL.city
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