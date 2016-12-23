В Мариуполе на рождественских ярмарках разрешат продавать глинтвейн при наличии лицензии. Новости

В Мариуполе у катка и в Театральном сквере, для горожан откроются новогодние ярмарки. Мариупольских предпринимателей пригласили принять участие в ярмарочной торговле. Об этом сообщил в соцсети начальник департамента экономики и структурных реформ Мариупольского городского совета Юрий Кампов.

«В период работы катка (конец декабря 2016 – конец марта 2017) на площади Свободы будут предоставлены места для осуществления торговли продуктами питания, сувенирной продукцией и работы предпринимателей сферы ресторанного бизнеса (фастфуды и т.д.)», – отметил он.

По его словам, в период Новогодних и Рождественских праздников (декабрь 2016 – конец января 2017) в Театральном сквере также будут предоставлены места для аналогичной торговли.

Кампов добавил, что на указанных площадках будет разрешена продажа глинтвейна при наличии у предпринимателя лицензии на торговлю алкоголем.

Источник: MRPL.city

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