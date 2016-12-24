Усиление блокады Донбасса: мнения экспертов и местных жителей. Главная

Еще один год, прожитый под «ДНР», не принес жителям Донецка позитивных изменений. Ситуация на неподконтрольных украинской власти территориях (НКТ) ухудшилась по всем направлениям – от военной до социальной. Относительно «процветающими» в данных условиях видами бизнеса можно назвать только перевозки через линию разграничения, обналичивание банковских карт и контрабанду товаров с подконтрольных Украине территорий, пишет «Сегодня.ua».

Масла в огонь подлил секретарь СНБО Александр Турчинов, который заявил о необходимости полной изоляции НКТ. «Если мы хотим ускорить процесс освобождения своих территорий – нужно выбирать радикальный вариант… Лично моя позиция: идет война и все должны работать на победу. Полная изоляция оккупированной территории значительно приблизит сроки ее освобождения. Иначе этот вялотекущий процесс только растягивает во времени страдания и беды находящихся там людей», – сказал Турчинов.

Впрочем, он добавил, что западные партнеры Украины против такого шага: «Они требуют, чтобы мы не допустили там гуманитарной катастрофы, обеспечили работу банков, предприятий, подавали воду и электричество. Есть и аргументы внутри страны, мол, там же граждане Украины, которые должны получать пенсии, продукты питания и так далее. В этом есть своя логика».

Блокаде – почти два года

Как таковая блокада неподконтрольного Донбасса действует с 22 января 2015 года. В этот день увидел свет «Временный порядок контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей». Согласно дополнению к Порядку, ввозить и вывозить продукцию через линию разграничения получили право 24 предприятия неподконтрольной части Донецкой области и 6 – неподконтрольной части Луганской. Причем вся разрешенная к ввозу-вывозу продукция носит чисто промышленный характер.

Что же касается таких простых вещей как продукты, одежда, обувь, лекарства и прочее, то с этим хуже. Согласно Порядку – заполняй документы, указывай там, сколько налогов заплачено в бюджет Украины и вези. На деле все обстоит по-другому. Через официальные блокпосты и контрольные пункты въезда-выезда можно везти 75 кг товаров на одного человека. Партию на продажу провезти теоретически нельзя. Пограничники и СБУ еженедельно сообщают о задержании крупных объемов различного товара – от мяса до мобильных телефонов, косметики и детских подгузников.

«Не понимаю, почему нельзя продавать в Донецке товары, завезенные с подконтрольных территорий? Их же уже купили, заплатили все налоги и взносы, сделали свой вклад в экономику Украины, предприятия получили прибыль. А так блокада уже сделала свое "прекрасное" дело: в 2015-м предприниматели быстренько начали возить из России не самые качественные товары и заполнили полки супермаркетов. Люди покупали и плевались, но ничего другого не было. Пока не открылся, судя по всему, контрабандный путь, и в Донецке не появились украинские товары. Вы знаете, с какой скоростью их сметают покупатели? А ведь завозят их не поштучно, а крупными партиями. Ясно же, что не в багажнике легковушки в Донецк везут огромные упаковки питьевой воды, соков и подсолнечного масла. В любом "отжатом" супермаркете можно найти отечественные колбасы, и сыры, и соусы, и мясные продукты, и консервы. В аптеках первый вопрос "Лекарство какого производства?" Если украинское – берут, российское – через раз», – поделился дончанин Сергей Молчанов.

Украинские товары есть везде, их достаточно много, правда, цены на них выше, чем на российские.

«Издевательство над людьми!»

Доктор экономических наук, профессор Юрий Макогон уверен, что полная экономическая блокада не только не поспособствует разрешению конфликта, а и наоборот оттолкнет НКТ от Украины.

«Из-за блокады Украина окончательно теряет контроль над этими территориями. Когда с оккупированных территорий убрали гривну – после того как Украина перестала направлять туда все социальные выплаты и зарплаты – это была принципиальная экономическая ошибка. Чем более распространена национальная валюта, тем она крепче. Не секрет, что пенсионеры на тех территориях получают украинскую пенсию в гривнах, ряд предприятий также работают и получают зарплату в гривнах. И подобные блокады, наоборот, отталкивают, а не приближают эти территории к украинственности и способствуют закреплению противостояния», – поясняет эксперт.

По словам Юрия Макогона, экономическую блокаду неподконтрольного Донбасса нужно ослаблять. «Можно и нужно осуществлять деблокирование оккупированных территорий. Во-первых, должен быть абсолютный мир – никаких обстрелов и только тишина. Во-вторых, надо упорядочить и упростить пересечение линии разграничения для физических лиц – семьи фактически разрезаны на части линией противостояния», – отметил эксперт.

Фото: Соцсети

Экономист подчеркивает, что от блокирования НКТ также страдают и мирные территории Украины. «Бизнес также разделен линией противостояния. В убыток входит и мирная Украина, и временно оккупированная территория. Нужно деблокировать транспортные магистрали. В конце концов, живут же страны, которые десятилетиями не дружат, но граница работает нормально – люди ее пересекают, ездят друг к другу. А на неподконтрольном Донбассе автобусный и железнодорожный транспорт не ходит. Сейчас проскочили, а потом – нет. Это издевательство над людьми! Все эти люди имеют на руках документ – паспорт гражданина Украины. А их родная Украина – лицом в навоз!», – подчеркнул Макогон.

«Цены в Донецке будут даже не московские, а токийские»

Военно-политический эксперт Дмитрий Тымчук уверяет, что на проблему блокады неподконтрольного Донбасса надо смотреть без эмоций, а блокада НКТ необходима. Более того, эксперт считает, что она сыграет существенную роль в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Фото: Соцсети

«В данной ситуации, когда Россия думает, как сэкономить на содержании боевиков, которые висят на ее шее, для нас устроить полную блокаду – значит, обречь "ДНР" и "ЛНР" на самоликвидацию», – отметил Тымчук. Однако, по словам эксперта, прежде чем ввести полную блокаду НКТ необходимо решить ряд важных вопросов.

Военный эксперт Георгий Салманишвили считает, что усиление блокады Донбасса не принесет пользы украинскому обществу, а вот инициатор ее ослабления или отмены получит крупные политические дивиденды.

«Самый казавшийся простым путь – заблокировать и пусть крутятся – на поверку оказался самым сложным. Тайные автомобильные тропы, по которым ходят караваны, на картах не найти, но они есть. И я думаю, что усиление блокады будет означать только одно: проверять людей на блокпостах будут еще сильнее, а "тариф" за провоз контрабанды возрастет. И в Донецке будут даже не московские цены на картошку и мясо, а как минимум токийские», – говорит Салманишвили.

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