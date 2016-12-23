Единственный шанс выжить – бежать в подвал. Как живут люди в прифронтовых окраинах Донецка (Видео). Главная

Тысячи людей выехали из прифронтовых окраин Донецка. В некоторых домах вообще никто не живет. А в полуразрушенной пятиэтажке по улице Красногоровская остались инвалиды и пенсионеры — те, кто даже ходить самостоятельно не может.

Николай Павлович показывает, во что война превратила жилые кварталы Донецка. Полуразрушенные здания на каждом шагу. Когда стреляют – единственный шанс выжить – бежать в подвал.

Здесь все готово на черный день. Есть дрова, вода, свет, кровати.

«Вот это все тут сидят отдыхают спят – кто один поспал поднялся, потом другой ложиться и так до часу, а потом бывает выходим, а они стреляют и опять вертаемся», – рассказывает Николай Павлович.

Но не все успевают спрятаться. Соседку Галины Ивановны на пол пути в подвал ранил осколок.

«А тут она бежит: волосы, кровь течет, кровь кругом на стенах — вызываем скорую а там говорят: не приедем потому что стреляют», – рассказывает женщина.

Эта история со счастливым концом — женщину доставили в больницу, там она пробыла три месяца. А вот 20 августа 2014 года в этом дворе погибли люди.

«Семь человек сразу, моя подруга с 14 дома Аня Козлова погибла, у Жанны ногу оторвало с того же дома», – вспоминает Галина Григораш.

В убежище местным жителям пришлось просидеть 24 дня.

Почти месяц, проведенный в сыром помещении дал о себе знать. У Галины начались проблемы с ногами. Язвы залечивает уже больше года. Но ходить пока не может.

Муж и дочь умерли, еще двое детей уехали подальше от войны. Сегодня самое дорогое для пенсионерки свадебная фотография — с супругом прожила 43 года.

В доме десятки разбитых окон, стены посечены осколками. Вместо стекол вешают ковры — так меньше сквозняков.

«Слава Богу, живем. Хоть бы мир настал. Ничего не хочу — только мира и больше ничего», – говорит Галина.

Все это время мирные жители получают помощь Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Продуктовые наборы Штаба раздают по обе стороны линии разграничения. Они помогают выжить старикам, инвалидам, многодетным семьям. Уже роздано 11 миллионов наборов выживания. Спасено более миллиона жизней.

Источник: ТК «Донбасс»