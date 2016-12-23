Мариупольская елка попала в рейтинг самых маленьких в Украине (Инфографика). Новости

Почти во всех городах Украины засияли новогодние елки, создавая праздничное настроение местных жителей. Накануне новогодних праздников УНН составил рейтинг зеленых красавиц и определил, где же установили самую высокую елку в Украине.

Так, самой высокой елкой, высотой 36,7 м, в этом году, как и в прошлом, стала елка в Харькове, побив свой прошлогодний рекорд на 70 сантиметров.

Второе место заняла новогодняя красавица в Черновцах, достигнув 30 метров. В Черновицком городском совете изданию рассказали, что елка в этом году живая и была привезена из карпатских лесов.

На третьем месте оказались елки Киева, Ровно и Луганска. Все три новогодних дерева имеют высоту 26 метров.

По данным местных СМИ, в Симферополе, на территории Крыма, главная елка достигла 23 метров.

Самой популярной высотой областных елок в этом году стала высота 20 метров. Такие елки уже стоят во Львове, Кропивницком, Одессе, Ужгороде, Запорожье, Херсоне и Луцке.

К тому же, изданию рассказали, что елка в Одессе прошлогодняя, искусственная, и украсили ее прошлогодними украшениями.

18-метровые зеленые красавицы стоят на главных площадях Житомира, Чернигова, Тернополя, Мариуполя, Николаева и Ивано-Франковска. Такие новогодние деревья являются самыми небольшими в рейтинге.

Фото: MRPL.CITY, инфографика: УНН