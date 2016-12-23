В Славянске обновили скамейки у памятника воинам-интернационалистам. Фотофакт. Новости

В центре Славянска у памятника воинам-интернационалистам установили обновленные скамейки. Об этом пишет «Деловой Славянск».

Теперь лавочки выглядят куда более ухоженными - на них были полностью заменены деревянные перекладины.

По сообщениям СМИ Славянска, инициатором реставрации скамеек в сквере памяти воинов-интернационалистов выступила вдова бывшего председателя городского объединения афганцев.

Ранее вокруг этих скамеек разгорелся скандал, когда их пришлось распилить для транспортировки. Тогда некоторые из неосведомленных горожан посчитали происшедшее вандализмом.