В Славянске обновили скамейки у памятника воинам-интернационалистам. Фотофакт. Новости

В Славянске обновили скамейки у памятника воинам-интернационалистам. Фотофакт

23.12.16 10:37 slavdelo.dn.ua Новости 3

В Славянске обновили скамейки у памятника воинам-интернационалистам. Фотофакт

В центре Славянска у памятника воинам-интернационалистам установили обновленные скамейки. Об этом пишет «Деловой Славянск».

Теперь лавочки выглядят куда более ухоженными - на них были полностью заменены деревянные перекладины.

По сообщениям СМИ Славянска, инициатором реставрации скамеек в сквере памяти воинов-интернационалистов выступила вдова бывшего председателя городского объединения афганцев.

Ранее вокруг этих скамеек разгорелся скандал, когда их пришлось распилить для транспортировки. Тогда некоторые из неосведомленных горожан посчитали происшедшее вандализмом.

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