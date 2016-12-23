Глава НБУ ожидает получение 4-го транша МВФ в январе 2017 года. Главная

Успешная национализация ПриватБанка и принятие госбюджета на 2017 год позволяет ожидать получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF в январе 2017 года. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», в эфире радио «Вести» заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

«Мы уже готовимся (к 4-му траншу). В январе, думаю, будем получать следующий транш», - сказала Гонтарева.

Глава Нацбанка отметила, что «все мировое сообщество» поздравило Нацбанк и Украину с национализацией ПриватБанка. Она напомнила, что проблема этого крупнейшего в стране банка было детально прописана в последнем меморандуме между Фондом и Украиной при получении третьего транша кредита EFF.

Что касается других обещаний Фонду по этому меморандуму, в частности, по земельной и пенсионной реформам, то, по мнению главы Нацбанка, Украина жизненно нуждается в них, однако выполнение их можно перенести в следующий транш.

«Надо очень спешить делать реформы», - подчеркнула Гонтарева, напомнив, что всего на 2017 год запланировано получение четырех траншей МВФ, тогда как в 2016 году при таком же плане удалось получить только один.

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября. Согласно пересмотренному графику выделения финансирования, дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере $1,3 млрд – в середине ноября этого года. Наибольший транш планируется в первом квартале 2017 года – более $1,986 млрд, после чего размер двух следующих будет сокращен до $1,33 млрд, а оставшихся пяти – до $735 млн.

Однако Украина до последнего времени сильно отставала от сроков выполнения критериев эффективности, зафиксированных в обновленном при получении третьего транша меморандуме об экономической и финансовой политике.

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