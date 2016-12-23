«Каритас Донецк» поможет переселенцам в Днепре. Главная

Переселенцы в Днепре не только адаптируются на новом месте жизни, но и помогают другим гражданам, вынужденным покинуть родные места в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет Антикризисный медиа-центр.

Очередную акцию помощи проводит БФ «Каритас Донецк» в Днепре. С 21 декабря «Каритас Донецк» начинает в Днепре «отбор нуждающихся (внутренне перемещенные лица и местные) для оказания помощи на утепление (деньги на приобретение теплой одежды, обогревателей и т.д.) и выдачи наборов продуктов (наборы будут выдаваться один раз в неделю - в среду)».

Благотворители установили критерии отбора, которые будут давать преимущество тем или иным гражданам. Прежде всего, помощь на утепление получат те, кто ранее не получал ее от фонда. Преимущественным правом будут пользоваться также те граждане, кто не получал другие виды пособий от фонда в течение 6 последних месяцев. И, безусловно, первоочередное внимание Фонда получат граждане, которые «имеют социальные уязвимости». Под «уязвимостями» благотворители из «Каритас» подразумевают инвалидность, многодетные семьи, одинокие родители, беременные, пенсионеры с минимальной пенсией и тому подобные случаи.

Особо подчеркивается, что при отборе будут анализироваться потребности всей семьи нуждающихся.

Процедура отбора следующая:

1 этап - регистрация и подсчет количества баллов по шкале «уязвимостей» (при себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, код, справка о перемещении, пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении ребенка, справка об инвалидности, справка о размере доходов (пенсии), другие документы для отбора и подтверждения «социальных уязвимостей»).

Благотворители акцентируют внимание, что этап регистрации не гарантирует получение помощи. И только после подсчета баллов начнется следующий этап:

2 этап - написание заявления на помощь тем, кто отобран для оказания помощи.

БФ «Каритас Донецк» расположен в Днепре по адресу улица Кабардинская, 5 (в нижней части улицы Рабочей).

Источник: АКМЦ