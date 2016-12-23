Сводка из зоны АТО за 22 декабря: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 22 раза открывал огонь по украинским позициям. Об этом утром 23 декабря сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов противник вел огонь по Крымскому, из гранатометов – по Попасной и Желтому.

На мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов противник обстрелял Красногоровку, Староигнатьевку и Водяное.

На донецком направлении противник сосредоточил огонь. Из артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм обстреляны позиции сил АТО в районе Луганского. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов обстреляны Авдеевка, Новгородское, Верхнеторецкое и Луганское. Противник дважды пытался атаковать украинские позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза был остановлен огнем. Кроме того, в течение дня противник трижды обстрелял Мироновку из 152-миллиметровой артиллерии.

В «ДНР» на момент публикации материала свою версию событий вдоль линии разграничения не предоставили.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции "ЛНР". Район села Калиновка четыре раза подвергался обстрелу. Огонь велся из артиллерийских орудий калибрами 152 мм и 120 мм и минометов калибром 82 мм. Из 152-мм орудий был обстрелян район села Логвиново. Район села Желтое обстрелян из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.