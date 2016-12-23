Ситуация в пунктах пропуска 23 декабря. Главная

Утром 23 декабря, по данным Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе въезда и выезда ожидало такое количество транспорта:

«Майорское» – 70/260;

«Марьинка» – 250/170;

«Новотроицкое» – 0/100;

«Гнутово» – 100/60.

В настоящее время все пункты пропуска работают в штатном режиме.

22 декабря через КПВВ линию разграничения пересекли 28,1 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств.

Так, через КПВВ «Майорское» проследовали 6570 человек и 760 транспортных средств, «Марьинку» пересекли 6830 человек и 1130 транспортных средств, «Новотроицкое» – 5725 человек и 1130 транспортных средств, «Гнутово» – 4315 человек и 975 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 4705 человек.

Фото: 112.ua