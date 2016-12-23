«Укрзализныця» может сократить до минимума количество электричек в Славянске. Новости

Государственное предприятие «Укрзализныця» просит городской совет Славянска выплатить компенсацию за перевозку льготных категорий пассажиров. В противном случае большинство пригородных поездов могут отменить. Об этом сообщает «Деловой Славянск».

Компенсация за перевозку льготников всегда была заложена в государственный бюджет Украины. Но в связи с процессом децентрализации эту функцию переложили на местные органы самоуправления, которые «имеют право» (так сказано в бюджетном кодексе) производить выплаты.

По словам заместителя главного инженера регионального филиала «Донецкая железная дорога» Вадима Савченко, сумма задолженности Славянского городского совета составляет 1 млн. 733 тыс. 4,34 грн. Еще больший долг в пределах области имеет только городской совет Константиновки.

«Такое отношение государства к пригородному транспорту привело к тому, что отрасль находится на грани выживания. Тарифы убыточны почти на 95%, отдачи хватает только на оплату электроэнергии», – рассказал заместитель главного инженера ДонЖД.

С тем, что ситуацию действительно нужно решать, согласились и члены профильной депутатской комиссии Славянского городского совета. Однако озвученную сумму долга по компенсации назвали раздутой и посоветовали детальнее разобраться в ее расчетах.

«Мы должны платить, но только за наших жителей. Ведь жители Николаевки, Святогорска, района постоянно уезжают именно с нашего вокзала», – сказал секретарь Славянского горсовета Жан Ким.

Как пояснили представители «Укрзализныци», распределять пассажиропоток можно лишь по территориальному размещению той или иной кассы. Считается, что если билет приобретен в Славянске, то и человек здесь проживает.

«Конечно, мы не можем отменить все пригородные поезда, потому что это вызовет социальный взрыв, но имеем полное право сократить их количество до минимума. Кому будет легче, если вместо 4-5 пригородных поездов будет ходить только один?», – отметил Вадим Савченко

В итоге депутаты Славянского городского совета решили не торопиться в решении данного вопроса и пообещали железнодорожникам, что обязательно разберутся в ситуации.