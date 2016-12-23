В Донецкой области проживают более 4-х млн человек, – управление статистики. Новости

Численность населения Донецкой области по состоянию на ноябрь составляет 4 млн 248 тыс. 870 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

«Численность наличного населения области, по оценке, осуществленной на основании административных данных о государственной регистрации рождения и смерти и изменения места жительства, на 1 ноября 2016 года составила 4 млн 248 тыс. 870 человек», – говорится в сообщении.

С начала года численность населения уменьшилась на 13 696 человек (без учета части зоны проведения антитеррористической операции).

Читайте также: