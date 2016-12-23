Жебривский не исключает «хорватского сценария» в решении конфликта на Донбассе. Главная

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский не исключает хорватского варианта возвращения неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом он сказал на пресс-конференции в Краматорске.

Он отметил, что не является большим оптимистом в вопросе скорого освобождения временно неподконтрольных территорий.

«Я не являюсь таким оптимистом. Россияне поставили все на паузу. Ждут, какую позицию займет Трамп», – сказал Жебривский, подчеркнув, что Украина в любом случае не готова уступать свои территории.

По его словам, сейчас нужно обустраивать подконтрольную Украине территорию Донбасса, уделять внимание переговорщикам для давления на Россию и заниматься дальнейшим строительством армии.

«Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту», – сказал губернатор, подразумевая, что возможен именно силовой путь возвращения неподконтрольных территорий.

Показательно, что еще полгода назад, Жебривский был менее пессимистичен и выступал исключительно за мирный путь развития события. Так, в июне 2016 года он заявлял, что есть два варианта решения конфликта. Первый – отказ России от Донбасса из-за усиления международных санкций. «Второй вариант – хорватский. Строить армию – и лет через пять отвоевывать военным путем», – сказал Жебривский, подчеркнув, что лично он надеется на первый сценарий. «Потому что самое страшное на войне – хоронить своих собратьев», – объяснил он.

В 1995 году Хорватия после двух удачных военных операций «Молния» и «Буря» принудила мятежную Сербскую Краину к подписанию Эрдутского соглашения, по которому непризнанная республика при помощи ООН была мирно интегрирована в Хорватию в 1998 году.

Источник: ОстроВ