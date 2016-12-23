Национализация ПриватБанка поможет НБУ заплатить в бюджет, – Гонтарева. Главная

Национальный банк Украины (НБУ) сможет выполнить план отчисления прибыли в госбюджет-2017 в размере 45 млрд грн, несмотря на первоначальную ее оценку в 35,5 млрд грн. Об этом, как пишет «Сегодня.ua», сообщила в эфире радио «Вести» глава НБУ Валерия Гонтарева.
«Благодаря национализации ПриватБанка мы сможем расформировать резервы (созданные из-за просрочки ПриватБанком рефинансировония НБУ – ред.). Они как раз и пойдут на прибыль Нацбанка, и мы сможем заплатить больше», – пояснила Гонтарева.
Гонтарева уточнила, что резервы были сформированы в размере 14 млрд грн, так как ПриватБанк просрочил погашение 14 млрд грн из 19 млрд грн рефинансирования.
Ранее Нацбанк критиковал правительство, заложившее в проект госбюджета-2017 поступление от центробанка 45 млрд грн в качестве прибыли за 2016 год, тогда как сам НБУ в ноябре оценил свою прибыль за 2016 год в 35,5 млрд грн.
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