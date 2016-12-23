Коммунальные предприятия и благотворительные организации Покровска освободили от налогов. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) местные депутаты своим решением предоставили льготы по уплате земельного налога и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, коммунальным предприятиям и благотворительным организациям.

Так, коммунальные предприятия, учредителем которых является Покровский городской совет и которые оказывают услуги по водоотведению и водоснабжению, теплоснабжению, вывозу твердых бытовых отходов и обслуживанию домов и придомовых территорий, а также благотворительные организации, деятельность которых не предусматривает получения прибыли, были освобождены от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Кроме того, коммунальщикам предоставили льготу в размере 100% по уплате земельного налога.

Потери городской казны от недополучения налоговых поступлений от предприятий ЖКХ местная власть намерена компенсировать за счет перевыполнения доходной части бюджета.

Источник: ДДК

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