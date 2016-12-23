В Мариуполе создадут агентство по развитию города (Фото). Новости

В Мариуполе будет создано агентство по развитию города. С этой целью Мариупольский городской голова Вадим Бойченко подписал меморандум о сотрудничестве с главой правления агентства по вопросам стратегических коммуникаций и развития «Общие усилия» Русланом Роховым (основатель программы «Школа мэров» – ред.). Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Согласно меморандуму, вскоре должно появится Агентство развития Мариуполя, призванное отслеживать выполнение проектов Стратегии развития города и давать независимую оценку по динамике развития города.

Мариуполь стал первым городом, с которым агентство «Общие усилия» заключило соглашение. Бойченко и его команда зарекомендовали себя еще во время обучения в «Школе мэров», разработав и представив лучшую Стратегию развития города.

«Агентство развития Мариуполя призвано обеспечить процесс внедрения разработанной Стратегии развития города. По мнению экспертов "Школы мэров", она признана лучшей среди всех представленных программ этого года. Очень приятно, что Мариуполь идет в ногу со временем и наш следующий совместный шаг – создание агентства», – отметил Рохов. Он подчеркнул важность Стратегии, которая определяет путь развития города и его стремление к новому качеству жизни.

Подписание меморандума предполагает внедрение внешней объективной и независимой оценки динамики развития города.

По словам Рохова, также в следующем году планируется создание фонда, который будет обеспечивать поддержку городов в их проектах развития. При реализации проектов многие города нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. «Наша цель – не только оценить ход развития городов, а стимулировать и развивать ту базу, которая у них есть. Чтобы это было возможным, мы хотим городам, которые будут демонстрировать лучшую динамику развития, выделять из созданного фонда дополнительные средства в виде безвозвратных грантов на реализацию проектов», – поделился глава агентства «Общие усилия».

Бойченко поблагодарил за оказанную возможность и тот бесценный опыт, который он и его команда получили вовремя учебы в «Школе мэров». Благодаря этим знаниям Мариуполь смог сформировать прогрессивную Стратегию развития города, которую примут на сессии. А следующим важным шагом станет принятие пятилетней программы социально-экономического развития.

«Следить за выполнением этой стратегии и программы – как раз призвано Агентство развития Мариуполя, которое должно через призму реальных проектов отслеживать их выполнение», – рассказал мэр.

По его словам, Мариуполь вошел в общую оценочную базу городов Украины.

Бойченко уверен, что Стратегия позволит изменить экономику города. «Мы хотим, чтобы Мариуполь стал лучшим городом Украины. Это станет действенным способом достижения цели, а наша цель – развитие города», – подчеркнул Мариупольский городской голова.

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета

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