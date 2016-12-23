Путин назвал условие для освобождения всех удерживаемых на Донбассе пленных. Главная

Президент России Владимир Путин назвал условие для освобождения всех пленных украинцев, удерживаемых на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса. Об этом сообщает «Сегодня.ua».
«В свое время Президент Порошенко высказал идею обмена всех на всех. Я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой всех на всех стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, – они украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины, и которые украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж всех на всех, то тогда нужно принять решение об их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно», – сказал он на пресс-конференции.
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