Три школы Славянска обзавелись новыми компьютерными классами (Фото). Новости

Три школы Славянска (Донецкая обл.) сегодня, 23 декабря, обзавелись новыми компьютерными классами. Об этом сообщает «Деловой Славянск».

Ученики СОШ №1, СОШ №10 и педагогического лицея получили обновленные компьютерные классы. Теперь грызть гранит науки и познавать новые технологии школьникам будет в разы интереснее.

Вместо старой техники, времен 2000-х годов, теперь два компьютерных класса СОШ №1 располагают пятнадцатью новенькими компьютерами. В распоряжении школьников (а это 702 ребенка) впредь будет двадцать умных машин (пять компьютеров не такие старые и еще «в ходу»).

По словам мэра Славянска Вадима Ляха, для школ города закуплено 254 компьютера на сумму 2 миллиона 980 тысяч из городского бюджета.

Аналогичные компьютерные классы получили СОШ №10 и педагогический лицей.