В Мариуполе снизили ставку налогообложения на недвижимость. Новости

С 0,5 до 0,25 процента депутаты в Мариуполе (Донецкая обл.) понизили ставку налогообложения на недвижимость. Такое решение было принято сегодня, 23 декабря, в ходе последней в 2016 году сессии Мариупольского городского совета. Об этом сообщает «Сайт города Мариуполя».

Напомним, в январе текущего года депутаты сами установили ставку налога в размере 0,5% от минимальной заработной платы за квартиры и дома площадью от 60 кв. м и более. Пересмотреть принятое ранее решение в Мариуполе решили из-за возросшей минимальной заработной платы, которая с 1 января 2017 года составит 3200 грн.

«Мы уменьшаем ставку налога, для того чтобы не вынуждать людей платить больше за свои квартиры», – пояснил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

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