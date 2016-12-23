Переселенка из Донецка создает уникальные ювелирные изделия. Главная

Семейство Титовых до начала боевых действий на Донбассе жило в шахтерской столице. Александр судил футбольные матчи, а Екатерина работала мастером по изготовлению ювелирных украшений. Воспитывали сына Макара. Все планы на будущее они связывали с родным городом. Но в 2104 году в Донецк пришла война, и Титовы были вынуждены переехать. Поселились в Буче, что в 35 километрах от Киева. А недавно в семье произошло радостное событие – родилась дочка, которую назвали Таисия.

«У нас не было тут ни родственников, ни знакомых. Мы понимали, что в Киеве жить не хотим, хотелось куда-то рядышком. Узнали о таких городах, как Ирпень и Буча, что там лес, природа – красота. В Буче мы нашли квартиру, которая очень напомнила наше жилье. Мы очутились фактически дома. В Донецке мы жили почти в центре города. Окна выходили на улицу Университетскую. Но планировка квартиры и расположение ее, и сам дом был копией того, где мы сейчас живем», – вспоминает Екатерина.

Легче всего переезд перенес сын Макар, которому на тот момент не было и четырех лет. Ребенок быстро влился в детский коллектив и помог родителям найти новых друзей. А вот о родном городе мальчик практически ничего не помнит. «О Донецке сын помнит только то, что у дедушки была малина в саду, и что его укусила собака по кличке Дик. Я ему говорю, Макар, ты же помнишь, мы по бульвару Пушкина гуляли каждый день, на Набережную ходили, в дельфинарий, аквапарк… Не помнит. Он очень быстро адаптировался к новому месту. И мы очень быстро адаптировались благодаря ему», – рассказала Екатерина.

О том, что Титовы со статусом «переселенцы», их соседи узнали совсем недавно, когда родилась Таисия. Каждый старался помочь семье: кто вещи принес, кто игрушки, а кто и столь необходимые подгузники. Четырехмесячную малышку родители называют «корешком», ведь девочка появилась на свет в Киевской области, и с ее рождением пришло осознание, что теперь семья мечтает о своем жилье на новом месте. «Мы начали понимать, что назад дороги нет. Мы здесь «оперились» и пустили корни. Хотим, чтобы был свой дом. А мне нужна своя комната для мастерской, где я бы воплощала свои идеи в реальность», – поделилась собеседница.

Психолог-ювелир

Еще в Донецке Екатерина стала творить красоту – изготавливать ювелирные изделия, при этом имея диплом Горловского государственного педагогического института иностранных языков по специальности «Психолог, преподаватель английского языка и зарубежной литературы». «После IV курса я пошла работать в консалтинговую фирму. На тот момент мне очень хотелось стать бизнес-тренером. Но выяснилось, что это не мое. Работать с массами мне не хватало ни сил, ни энергии. Но в это же время я как раз помогала готовить тренинг для руководителей: сидела, штудировала литературу и тут, словно молния, пронзила мысль – хочу быть ювелиром! Вот так просто, ясно до слез... Почему? Откуда? Это до сих пор загадка для меня. Но на тот момент я не придала этому значения. Мало ли, что мне там взбрело в голову. А когда прошли неделя, две, месяц, а мысль меня не отпускала, я начала искать пути решения. Знакомых ювелиров у меня не было, училищ в Донецке по этой теме тоже не было. Куда идти? Нашла объявление от одного из ювелирных заводов о том, что открыт набор учеников, и даже обещана стипендия. Позвонила. Но мне тогда отказали ввиду того, что я еще не получила основное образование. А на сессию завод никого не отпускал. Решила подождать. Летом окончила институт, и тут грянул кризис. Моя фирма закрылась, а ювелирный завод перестал принимать учеников. Так я осталась без работы, но с мечтой и дипломом. Поняла, что надо получать образование. В тот момент в Украине еще требовались диплом и сертификат для индивидуальной ювелирной деятельности. Ювелиров тогда готовили всего в двух городах – Харькове и Одессе. Я выбрала Харьковское училище сферы услуг. Дальше предстояло самое сложное – убедить мою семью, что мне это действительно надо. Родные отчаянно сопротивлялись, но все это было бесполезно. Когда я заявила, что поеду и буду этим заниматься вне зависимости от их одобрения и благословения, меня, наконец-то, услышали. И отпустили», – вспоминает Титова.

В 2009 году она поступила в училище. «Очень необычный был опыт, поскольку большинство моих соучеников только-только окончили школу, а я уже имела диплом о высшем образовании. Но было весело. Я жила в общежитии, учила девочек заправлять кровать, мыть посуду, складывать вещи и т. д. В 2010 году окончила училище. В дипломе у меня указано, что я «ювелир-монтировщик и ювелир-закрепщик». Моим дипломным изделием было кольцо-вилка. В то время мне повезло: благодаря знакомым мне нашли место на маленьком ювелирном заводе в Донецке. Без зарплаты и оборудования, просто чтобы могла смотреть и учиться. И это было счастье. Ребята многому меня научили, – поделилась Екатерина

Коллеги Екатерины недоумевали, мол, имея высшее образование, прозябать на заводе, камешки крепить. А она сидела и с удовольствием крепила камешки к серьгам, кольцам и другим ювелирным изделиям. «Но на заводе начались сокращения, а я собиралась замуж, и наши пути с заводом разошлись. Но я до сих пор поддерживаю связь с некоторыми ребятами, советуюсь, хвастаюсь своими успехами. Они – мои главные учителя в профессии», – считает Титова.

Никогда не поздно реализовывать свою мечту

Потом в семье Екатерины и Александра родился сын Макар. Вот тогда наша героиня и открыла для себя технику работы с акриловым стеклом. «Созданием украшений из стекла занимаются очень редко. Его чаще всего используют для декора керамики, а как самостоятельный элемент стекло никто не использует. А моей находкой как раз стали украшения. Я находила мастер-классы по выпеканию стекла, но мне жутко не понравились те аксессуары, которые получились в итоге. Именно после этого я решила преобразить этот вид мастерства, на протяжении двух месяцев изучала материал, много экспериментировала, поскольку я не нашла никакой информации о его свойствах: как запекать, при какой температуре, на чем, с чем, сколько по времени и т. д. Методом проб и ошибок я определила, что разные цвета запекаются по-разному, узнала, как стекло взаимодействует с бумагой, разнообразными блестками и другими материалами. За это время я столько совершила открытий, что можно целую книгу этому посвятить. В итоге сделала свою первую работу брошь-стрекозу. И ее сразу же купили. Потом были кольца в виде чеширских котов, которые «размели» сразу же. Тогда я поняла, что на верном пути! И завертелось…», – рассказала она.

Переехав из Донецка в Бучу, наша героиня продолжила свое дело под брендом «Titowa-jewelry». В съемной квартире одна из комнат выделена под мастерскую. Если раньше это было увлечением, то теперь ювелирное ремесло приносит семье солидный доход. «В 2015 году я запустила свой сайт. На тот момент более 70 процентов моих покупателей были из постсоветских стран. И сайт был создан с целью ориентирования в ценах и быстрой оплаты покупок. В этом же году меня пригласили провести мастер-класс на телеканале СТБ в передаче «Все буде добре» и вручили грамоту «Народный умелец».

А с недавнего времени мои работы доступны и для европейцев. Поступали заказы из Токио, Парижа, Лондона, Вашингтона. Хит продаж – брошь в виде дома, который парит на воздушных шариках. Помните мультфильм «Вверх»? Думаю, людей притягивает сама идея: даже если ты старичок, как герой из этого мультика, ничто не может помешать тебе прицепить шары к своему дому и улететь. Никогда не поздно реализовывать свою мечту», – уверена Екатерина Титова.

Главные секреты от Екатерины Титовой женщинам, которые начинают свой бизнес: