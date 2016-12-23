Чем могут помочь родители ребенку с травмой войны. Мнение эксперта. Главная

У ребенка, пережившего травму войны, меняется отношение к окружающему миру. И не проработанная вовремя травма может повлечь другие социальные проблемы – агрессию, насилие, разного рода зависимости. Как не допустить подобные сценарии, что делать родителям, и какая поддержка специалистов необходима?

Штаб Рината Ахметова организовал для психологов, прошедших обучение на курсе «Травма войны», тренинг по работе с семьями, пережившими военный конфликт. Фокусом обучающего мероприятия стала диагностика семейных проблем и пути их решения.

Укрепление взаимоотношений внутри семьи, пережившей войну, – это то, с чего нужно начинать, уверены психологи. Очень важна ответственность родителей за детство детей, за то, чтобы оно у них было. Ведь многим детям, которых коснулась война, в буквальном смысле слова, пришлось раньше повзрослеть и получить опыт выживания.

«Для любого ребенка необходимо благоприятное развитие. Для детей, переживших войну, особенно. Для них очень важно взаимопонимание с родителями. Только здоровые отношения внутри семьи и умение чувствовать, слушать друг друга и своих детей помогут вовремя определить проблему. Если ребенок стал агрессивным, изменился, перестал доверять и замкнулся от родителей и окружающих – это сигнал обратиться к специалисту. В работе психолога важно комплексно работать и с детьми, и с родителями. Мамы и папы тогда получают больше информации, понимания о развитии и мировоззрении своих детей», – говорит Ольга Малая, психолог, автор тренинга.

По словам Марины Сорокиной, координатора Психологической службы Гуманитарного штаба, точных данных, сколько детей на Донбассе получили травму войны, нет. Но их тысячи – и переселенцев, и оставшихся в зоне боевых действий.

«Отголоски происходящего мы услышим спустя многие годы. Травма войны достаточно глобальна для целых семей, которые находились или находятся на территории военных действий. Сейчас страдают не только дети, но и их родители. В последнее время мы сталкиваемся и с такими случаями – к нам стали обращаться семьи, которые жили далеко от зоны конфликта. Их дети испытывают страх перед наступлением войны. Они слышат разговоры взрослых, видят что-то по телевизору и живут в страхе, что война может добраться и до них. Это травма не одного будущего поколения», – рассказывает Марина Сорокина.

Родителям важно понимать, что в сложные моменты ребенок остро нуждается в помощи родных или специалиста-психолога. На сайте Гуманитарного штаба можно задать анонимный вопрос психологу. Онлайн-форму обращения можно найти по ссылке.

Фото: пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем»