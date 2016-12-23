Правительство упразднило Департамент противодействия наркопреступности. Главная

Кабинет Министров Украины ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции. Об этом, как сообщает «Громадського радіо», свидетельствует постановление правительства №981 от 30 ноября, обнародованное 22 декабря.

Согласно документу, правительство ликвидировало как юридическое лицо публичного права Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции.

Выполнение обязанностей, которые были возложены на Департамент, отныне переходит к Национальной полиции.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о создании Департамента противодействия наркопреступности 22 октября 2015 года.