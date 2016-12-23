В Мариуполе за неделю заболели ОРВИ почти 4 тыс. человек, большинство из них –дети. Новости

На текущей неделе в Мариуполе наблюдается значительное ухудшение эпидситуации, рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 18 процентов.
Медики диагностировали 16 случаев заболевания гриппом, в одном случае болезнь проходит с осложнениями. Количество заболевших ОРВИ в Мариуполе на этой неделе составило 3952 человека, из них большинство дети – 2517 случаев, или 63,7 процентов. В общем по городу уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 5%.
Карантинные мероприятия пока не приостановили распространение вируса. Среди школьников эпидпорог по-прежнему превышен в 2,5 раза, поэтому медики не рекомендуют возобновлять учебный процесс в школах. С 19 декабря все школы Мариуполя находятся на карантине.
Источник: MRPL.CITY
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