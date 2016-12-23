На повышение зарплат бюджетникам дополнительно выделено 28 млрд грн, – Розенко. Новости

В Государственном бюджете Украины на 2017 год на повышение заработных плат учителям, врачам, работникам социальной сферы, культуры, спорта дополнительно выделено 28 млрд гривен. Об этом на заседании Совета по делам лиц с инвалидностью сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

На сегодняшний день, по словам Розенко, более 28% семей, где один из членов семьи работает, находятся за чертой бедности. «Это – недопустимо! И правительство спокойно за этой ситуацией наблюдать не будет. Повышение с 1 января минимальной заработной платы до 3200 гривен и выделение дополнительных 28 млрд грн на повышение зарплат учителям, врачам, работникам соцсферы, культуры, спорта и т. д. – это как раз шаг к преодолению бедности среди работающих граждан», – подчеркнул он.

Павел Розенко также отметил, что повышение минимальной заработной платы и усилит социальную защиту работающих людей с инвалидностью. «Мы все понимаем, что предприятия часто используют труд людей с инвалидностью и при этом платят им минимальную заработную плату. С 1 января 2017 года эта зарплата не может быть меньше 3200 грн», – подчеркнул вице-премьер.

Он также выразил убеждение, что рост размера минимальной заработной платы будет способствовать детенизации экономики. «Мы должны понять, что налоги должны платить все. Не может такого быть, когда 50% работающих не платят налогов или платят их не в полном объеме», – сказал Павел Розенко, добавив, что повышение легальной зарплаты и детенизация экономики дадут дополнительный ресурс, который будет использован, прежде всего, для повышения пенсий.

Фото: zn.ua