Покровск теперь с 3G. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск Донецкой обл.) появился скоростной интернет от «Киевстар». О том, что в городе появился 3G, сообщают сами жители в социальных сетях.

Всем абонентам мобильного оператора «Киевстар» пришла смс-рассылка, сообщающая о начале работы скоростного интернета.

«Свершилось. Наконец-то 3G появился», – написали пользователи.

Кроме того, ценители интернет-комфорта сообщили, что «уже по всему городу есть 3G».

Также на карте покрытия 3G в Украине город Покровск выделен синим цветом, что подтверждает функционирование здесь скоростного Интернета.

Источник: Вчасно