В Краматорске мэру утвердили премию в 400% к окладу. Главная

Сегодня, 23 декабря, в ходе последнего в этом году пленарного заседания Краматорского городского совета, депутатский корпус принял сразу два решения, согласно которым с нового года значительно вырастут доходы Краматорского городского головы Андрея Панкова, его заместителей, а также секретаря горсовета и управляющего делами исполкома.

Так, с 1 января 2017 года мэр Краматорска будет получать надбавку за высокие достижения в труде в размере 50% должностного оклада с учетом надбавки за ранг должностного лица местного самоуправления и надбавки за выслугу лет.

Кроме того, перед уходом в отпуск мэр Краматорска будет получать материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов и на оздоровление в размере не превышающем среднемесячной зарплаты.

Но куда значительнее для мэра вырастут размеры ежемесячной премии. За личный вклад в общие результаты работы Андрей Панков будет получать еще 400% к окладу (ранее это было 100%).

Аналогичное решение принято и в отношении заместителей городского головы, секретаря горсовета и управляющего делами исполкома – Светланы Никоненко, Сергея Боевского, Светланы Фальченко, Наталии Чуковой, Дениса Ошурко и Андрея Давискибы. Размер их ежемесячных премиальных возрастет с 95% до 380% от оклада. Размеры остальных надбавок (в процентах) – те же, что и у городского головы.

«Городской голова за 10 тысяч гривен работать не может», – так объяснил необходимость столь радикального повышения доходов городского начальства, глава постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития, планирования, бюджета, финансов и внешнеэкономической деятельности Краматорского горсовета Александр Гончаренко.

Данные решения поддержали 32 депутата городского совета, 6 – воздержались.

Сам мэр Андрей Панков, а также секретарь городского совета Денис Ошурко за решения в отношении себя не голосовали.

По материалам Знамя индустрии, КраматорскPost

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