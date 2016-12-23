Гройсман признал, что с дорогами в Украине все плохо. Главная

На сегодняшний день в Украине достаточно слабая инфраструктура, почти все дороги нуждаются в ремонте. Об этом, как сообщает «Сегодня.ua», заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы имеем 94-97% украинских дорог, которые находятся в ужасном состоянии. Десятки лет никто должного внимания этому не уделял. Это не только качественная дорога, по которой мы с вами ездим. Это наши логистические возможности, перемещение товаров, соединение государств», – отметил премьер-министр.

По словам главы правительства, в этом году удалось отремонтировать 816 км украинских дорог, а в 2017 году на ремонт заложено вдвое больше ресурсов.