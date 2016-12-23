На Донетчине родители выгнали из дома 12-летнего сына. Чтоб пить не мешал. Главная

Неравнодушие односельчан спасло жизнь 12-летнего мальчика. Ребенка выгнали из дома собственные родители, потому что он мешал им пьянствовать. Сейчас мальчик временно направлен в центр помощи детям г. Покровска. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«В дежурную часть Покровского отдела полиции позвонил депутат Гродовского сельского совета и сообщил, что сейчас у него находится соседский 12-летний мальчик, которого родители выгнали из дома. На место сразу были направлены сотрудники ювенальной превенции Покровского отдела полиции», – отмечается в сообщении.

В ходе беседы с мальчиком полицейские выяснили, что родители решили выпить, а он им мешал. 12-летний ребенок нашел бутылку с водкой и вылил спиртное во дворе. Родители выставили ребенка за дверь, а сами закрылись в доме и продолжили распитие спиртного. Мальчик несколько часов подряд ходил по улице, а потом начал замерзать. Он не знал что делать, стучал в двери и окна, однако никто из родителей не реагировал. Тогда мальчик решил обратиться за помощью к соседям. Мужчина впустил мальчика в дом и вызвал полицию.

Прибыв по месту жительства ребенка, полицейские увидели, что родители находятся, мягко говоря, в нетрезвом состоянии. Мать едва стояла на ногах, а отец спал.

Также отмечается, что семья состоит на учете как неблагополучная. Родители ребенка регулярно употребляют алкоголь и совсем не уделяют внимание сыну. Полицейские доставили ребенка в детское отделение центральной городской больницы для обследования, после чего он был направлен в центр помощи детям Покровска.

В отношении родителей составлен протокол об административном правонарушении по ст. 172-2 «Совершение насилия в семье, невыполнение защитного предписания или непрохождение коррекционной программы» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Соответствующие материалы будут направлены правоохранителями в городские профильные службы для дальнейшего принятия решения.

Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области