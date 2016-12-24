Зарплату мэру Мариуполя установили в 30 тыс. грн. Новости

23 декабря на заседании сессии Мариупольского городского совета депутаты увеличили зарплату городскому голове и его заместителям на 2017 год.
Согласно принятому решению, мэр Мариуполя будет получать около 30 тыс. грн. Минимальный доход специалиста горсовета установлен на уровне 5 тыс. грн. Зарплата руководителей департаментов горсовета будет составлять до 20 тыс. грн. Премия сотрудников составит 30% от оклада.
Как заявил городской голова Вадим Бойченко, также вводится механизм стимуляции чиновников – надбавка: «Мы вводим такой инструмент, как надбавка. Сейчас все автоматом получают 50%. Мы ранжируем и вводим такое понятие, как "оценка персонала"».
Мэр уточнил, что распределение данного коэффициента регулирования дохода будет зависеть от эффективности работы конкретного человека.
Также принятым положением оговариваются разовые выплаты в виде материальной помощи на оздоровление к отпуску в размере оклада.
Источник: MRPL.city
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