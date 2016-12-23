Коррупционную схему на 1 млн грн раскрыла СБУ в филиале Донецкой железной дороги. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и руководством филиала «Донецкая железная дорога» разоблачили коррупционную схему, организованную чиновниками предприятия. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что должностные лица одного из структурных подразделений филиала во время тендера сознательно закупили продукции больше, чем нужно.

По информации СБУ, за заключенное соглашение чиновники получили «откат» от коммерческой структуры. Стоимость избыточно закупленной продукции составляет более одного миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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