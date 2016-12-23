В субботу ХК «Донбасс» встретится с «Кривбассом». Главная

В субботу, 24 декабря, в рамках 27-го тура Украинской хоккейной лиги ХК «Донбасс» на Ледовой арене «Альтаир» примет криворожский «Кривбасс». Встреча начнется в 13:30. В прямом эфире противостояние первой и третьей команды турнирной таблицы покажет телеканал XSPORT, сообщает ХК «Донбасс».

Накануне противостояния

В связи с паузой в чемпионате и перенесенным матчем 26-го тура против «Белого Барса» команда Александра Куликова провела последнюю встречу в рамках УХЛ еще 8 декабря. К слову, именно против белоцерковчан. И проиграла со счетом 0:2.

«Донбасс», в свою очередь, к противостоянию с «Кривбассом» подходит после разгромной выездной победы над «Витязем» со счетом – 13:1.

История противостояния

Против сформированного минувшим летом «Кривбасса» команда Анатолия Степанищева в сезоне-2016/17 провела семь матчей – два в предсезонных турнирах и пять – УХЛ. И каждый раз побеждал «Донбасс».

В рамках Украинской хоккейной лиги дончане дважды победили с разницей в три шайбы (3:0 и 4:1), дважды – в две (3:1 и 2:0) и один раз с минимальным перевесом (4:3).

Последний раз на ЛА «Альтаир» команды играли еще 23 октября и тогда по голу забили Евгений Никифоров и Олег Шафаренко.

Трансферные новости

В период с 19-го по 23 декабря в составе «Кривбасса» произошли серьезные изменения в составе. Команду покинули Вячеслав Макрицкий (1+5), Сергей Магеров (3+3), Александр Караульщук (7+11), Александр Селянин (6+17), а также вратарь Денис Черепанов (КН – 2.07, 93,2% ОБ).

В свою очередь из «Витязя» в «Кривбасс» проследовали голкипер Владислав Вязовов, защитник Илья Декало, а также форварды Никита Попов и Александр Михеенок.