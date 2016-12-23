Покровск посетили протезисты из Запорожья. Главная

Сегодня, 23 декабря, Покровск посетила выездная медико-техническая бригада Центра протезно-ортопедической реабилитации инвалидов «ОРТТЕХ» из города Запорожья.

По словам ортопеда-травматолога Андрея Садовника, раньше центр находился в Донецке, однако с началом военных действий на Донбассе пришлось сменить адрес на Запорожье. Уже почти год медики ездят по разным городам, проводя приемы среди местного населения и жителей соседних населенных пунктов.

Пациенты бесплатно получают различные ортопедические услуги и консультации, а также протезы, ортезы и корсеты.

«Людям нравится наше обслуживание, поэтому на приемы приходит много посетителей. В день принимаем около 40 человек. Протезы делаются по индивидуальным слепкам», – рассказал Андрей Садовник.

Как сообщил врач, на изготовление протеза уходит 1,5-2 месяца. Если во время примерки клиента все устраивает, изделие дорабатывается и отправляется ему по почте.

Источник: ТК «Орбита»

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