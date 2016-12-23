В МИД РФ рассказали о подготовке встречи в «Нормандском формате». Главная

Проведение контактов в нормандском формате (Россия, Германия, Украина, Франция) в ближайшее время не планируется, работа над дорожной картой по Донбассу пока продолжается на уровне внешнеполитических помощников лидеров «четверки». Об этом, как пишет «Сегодня.ua» со ссылкой на «ТАСС», сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Пока нет. Идет активная работа. Во-первых, позавчера собиралась контактная группа. Во-вторых, продолжается активная работа по всему комплексу вопросов так называемой дорожной карты на уровне внешнеполитических помощников Президентов», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности таких встреч, как на уровне министров, так и политдиректоров до конца января.

Карасин добавил, что «оперативная работа продолжается, и телефонные сессии у них (внешнеполитических помощников – прим. ТАСС) есть». «Будем содействовать тому, чтобы эта работа продвигалась вперед, от нее очень многое зависит», – отметил он.

«Хотя, надо подчеркнуть, ключевое значение все равно будет иметь Контактная группа, где представлены Донецк и Луганск», – подчеркнул дипломат.

Фото: gagauznews.md