Взорванный мост через реку Казенный Торец под Славянском почти полностью восстановлен (Фото). Новости

В Донецкой области завершаются строительные работы по восстановлению одного из важных стратегических дорожных объектов, разрушенных в 2014 году, – моста в Славянском районе через реку Казенный Торец в районе поселка Семеновка. Об этом сообщает пресс-служба Службы автодорог в Донецкой области.

Уже завершены работы по устройству монолитной железобетонной накладной плиты, рулонной гидроизоляции мостового полотна и бетонированию тротуаров.

По информации Службы автодорог области, на данный момент на объекте ведется укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части моста, установка перил и барьерного ограждения, а также близятся к завершению работы по устройству подъездных путей к новому мосту.

Общая протяженность подходов к мосту составляет 400 м. Устройство подъездного пути со стороны Харькова почти завершено. На объекте продолжаются работы по укладке бордюрного камня.

Параллельно выполняются работы по исправлению продольного профиля земляного полотна участка автодороги со стороны Бахмута (до переименования Артемовск Донецкой обл.).

Справка. Мост находится в Славянском районе на автомобильной дороге общего пользования государственного значения «Киев – Харьков – Довжанский», вблизи села Семеновка. Восстановление искусственного сооружения начато 12 сентября 2016 года. Общая стоимость проекта 37,2 млн грн. Завершить строительство должны до конца 2016 года.

Фото пресс-службы Службы автодорог в Донецкой области

Читайте также: