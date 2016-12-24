В Донецке открыли главную елку «ДНР» с российской гирляндой в 3 км (Фото). Главная

Вечером 23 декабря в Донецке состоялось открытие главной новогодней елки «ДНР». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Открытие состоялось на центральной площади Донецка – площади Ленина, мероприятие сопровождается ярмаркой и концертной программой местных творческих коллективов.

Высота новогодней елки составляет 23 м, она украшена светодиодной гирляндой длиной более 3 км, которую в прошлом году приобрели в России. Цвет украшений – сине-белый. Игрушечные ожерелья подчеркнули гирляндами, состоящими из ламп контрастного белого цвета, которые напоминают снежки.

После церемонии зажжения огней жители города выпустили в небо белые шары, с заранее написанными пожеланиями. Праздничного фейерверка не было.