В Мариуполе умер годовалый малыш (Видео). Главная

Смертельный диагноз или халатность врачей? 10 декабря, в свой день рождения, в мариупольской больнице умер годовалый малыш. Об этом на своей странице в соцсети написала крестная Назара.

Его звали Назарчик. Он родился недоношенным и весил всего полтора килограмма. Но за этот год, говорит мама Назара Ирина, ее малыш хорошо развивался и к первому году жизни весил 10 кг. Утром 6 декабря Назар начал кашлять, выше 38 градусов поднялась температура. В этот же день с подозрением на пневмонию участковый врач направил маму с ребенком на лечение в стационар инфекционного отделения 5-й городской больницы.

«На утро уже 7 числа нас отправили на рентген, 8-го мы узнали, что у нас легкие чистые. Анализ крови у нас при поступлении не взяли, у нас взяли мочу, кал и соскоб, анализ крови у нас не брали», – рассказывает Ирина.

В больнице Ирина предупредила лечащего врача об отсутствии у ребенка плановых прививок. Капельницы, инъекции и ингаляции. Медики начали курс лечения. По словам бабушки Назара Оксаны Левочкиной, на третий день после госпитализации состояние внука резко ухудшилось: болел живот, поднялась температура и посинели губы.

«Я была на работе, она мне звонит и говорит: "Мама, нам становится хуже". Я говорю: "Так чего ты сидишь, давай врача". Она говорит: "Он сказал, подойдет в 4 часа, обход будет". В трубку я слышала, как дышит ребенок, это не дыхание ребенка. Это как когда собака бежит, и воды хочет пить — это было ужасно», – вспоминает женщина.

«После обхода вечером ему стало хуже, ночью вернее. Утром он еще раз был осмотрен заведующей отделения и лечащим врачом и было принято решения утром перевести его в реанимационное отделение», – комментирует ситуацию заместитель главного врача по лечебной работе ГБ №5 Наталья Мартынова.

9 декабря. Единственная в городе детская инфекционная реанимация находится в левобережной больнице. Сюда малыша, который уже находился под кислородной маской, привезла карета скорой помощи. Состояние Назара было крайне тяжелым.

«Тяжесть состояния была обусловлена дыхательной недостаточностью, сердечной недостаточностью на фоне инфекционно-токсического шока, Диверс-синдрома и начальной стадии почечной недостаточности», – рассказывает заведующий реанимационным отделением горбольницы №4 Анатолий Кузмич.

10 декабря, 5 часов утра. Сделано – все, что было в силах этих врачей: проведены интенсивные реанимационные мероприятия, многочисленные попытки стабилизировать состояние малыша после четырехкратной остановки сердца. Но, к сожалению, спасти Назара не удалось. В этот день малышу исполнился бы ровно годик.

23 декабря. Обыск в инфекционном отделении 5 горбольницы, изъятие документов в детской реанимации. О трагедии в прокуратуре узнали из мариупольского интернет-ресурса. Родители никаких заявлений в полицию пока не писали. На данный момент проводятся следственные мероприятия.

«Грипп это или не грипп? Сейчас это один из ключевых вопросов. На этот вопрос нам ответят на следующей неделе. Было проведено заседание городского управления здравоохранения по данному вопросу, экспертная комиссия приняла такое решение провести ряд исследований, чтобы точно определить, есть потребность проводить служебное расследование или нет», – прокомментировал ситуацию первый заместитель руководителя Мариупольской местной прокуратуры №2 Олег Денисов.

В свою очередь, родные Назара надеются на справедливое расследование их личной трагедии.

Источник: ТРКК «Сигма»

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