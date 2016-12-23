В Краматорске открылась новогодная ярмарка. Фотофакт. Новости

Сегодня, 23 декабря, в Краматорске открылась праздничная новогодняя ярмарка. Ярмарка будет проходить на площади перед зданием ДК НКМЗ. Сама ярмарка радует посетителей новогодними сувенирами, сладостями, напитками.

Согреться можно чаем и кофе – от 5 гривен, или глинтвейном – около 20. Можно купить и медовуху по 40-50 гривен за пол-литра. Для тех, кто проголодался, прямо на площади жарится шашлык, 30 гривен за 100 грамм.

Представлена и молочная продукция Краматорской фабрики. Сыр, масло, сливки, молоко и сметана. Продавцы заверяют, что все по качеству как домашнее, и товар у них разбирают очень быстро.

Также много разных сувениров и сладостей.

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Источник: «Краматорск Post»