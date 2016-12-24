Из Славянска в Краматорск прибыл Вифлеемский огонь (Фото, Видео). Новости

23 декабря представители скаутской организации «Пласт» привезли из Славянска в Краматорск Вифлеемский огонь, который вручили руководству области в здании Донецкой областной военно-гражданской администрации. В дальнейшем дети-скауты намерены провезти огонь по всей области. Об этом сообщает пресс-служба ДонОВГА.

Традиция распространения Вифлеемского огня пластунами существует уже много лет в разных странах и вновь приобретает популярность в Украине. Его привозят с самого Вифлеема в Киев или в Польшу, откуда он попадает во всех уголки страны.

«Эта традиция уже много лет существует в Восточной Украине, когда скауты передают Вифлеемский огонь. Мы ежегодно приносим его в церкви, детские дома, больницы, государственные учреждения и передаем всем желающим. Этот огонь – это символ мира, что на сегодняшний день наиболее актуально», – отметила руководитель организации «Пласт» в городе Славянск Марина Шелудешева.

Вифлеемский огонь мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, основанная в 1988 году Австрийская телерадиокомпанией. Символический огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа, распространяют по всему миру. В Украину Вифлеемский огонь мира впервые попал в 1992 году, но регулярной эта акция стала только с 1998 года.

Фото: пресс-служба ДонВГА, видео Facebook / Павел Жебривский