Штаб Ахметова помог 6-летнему мальчику справиться с серьезным недугом (Видео). Главная

Шестилетний Давид Биднык из с. Сергеевка Донецкой области стал задыхаться по ночам. Когда родители обратились к врачам, ребенку назначили срочную операцию. Для спасения жизни малыша требовалось 100 тыс. гривен.

В медицинской карте 6-летнего Давида практически не осталось пустых листов. Но в последние полгода состояние ребенка особенно встревожило родителей. Всегда активный мальчик стал сильно уставать и жаловаться на боли в груди. Осмотр кардиолога показал: ребенок нуждался в срочной операции на сердце, чтобы закрыть отверстие диаметром 10 миллиметров. Откладывать ее было опасно.

«Мы через две недели поехали уже к другому врачу-кардиологу. Сказали уже 1,6 см», – рассказывает мама Давида Светлана.

Закрывают такой порок с помощью специального медицинского устройства – окклюдера, стоимость которого десятки тысяч гривень. Для многодетной семьи из зоны болевых действий – это неподъемная сумма.

«У нас был шок. У меня был шок, я не знала что делать. Мы обратились в Фонд Рината Ахметова», – говорит Светлана.

Решение о помощи пришло быстро – в Штабе Рината Ахметова понимают: времени ждать у ребенка не было.

Оперировали мальчика в Киевском национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Через руки заслуженного кардиолога Украины Ирины Перепеки, которые пациенты называют золотыми, прошли сотни маленьких больных с пороками сердца. Среди них и Давид Биднык.

Через неделю после операции Давид оказался дома. Его любимое занятие строить из конструктора дом. В школу ему пока нельзя – необходимо окрепнуть, но портфель уже собран.

Источник: ТК «Донбасс»