Мэр Покровска отчитался перед местными жителями за год своей работы (Видео). Главная

Достижения, критика и планы на будущее. В Покровске городской голова Руслан Требушкин отчитался перед местными жителями за год своей работы на посту мэра.

Годовой отчет градоначальника Покровска пришли послушать сотни местных жителей. А некоторые, пользуясь случаем, решили обратиться к мэру за помощью. Так, Клавдию Максимовну беспокоит, что в городе много бродячих собак.

Жители отдаленных районов интересуются, когда у них положат асфальт. Жалуются также на плохую работу общественного транспорта.

Критикуют жители Покровска и коммунальщиков. Говорят, жилым домам необходим ремонт.

В то же время большинство горожан признают: впервые за много лет внешний вид Покровска начал стремительно меняться.

Дороги, освещение и круглосуточная подача воды. Свой отчет мэр начинает с достижений.

Руслан Требушкин на посту городского головы Покровска уже год. Признается, критику и проблемные вопросы горожан выслушать готов всегда. Что касается планов на будущее, ремонт жилого фонда в списке первоочередных задач, говорит мэр.

Кроме того, городской голова рассматривает варианты открытия в ближайшем будущем специального приюта для бездомных животных.

В 2017 году мэр Покровска пообещал горожанам выделить больше средств на медицинское обеспечение и завершить работу по благоустройству парка Юбилейный. В этот же день Руслан Требушкин отчитался за год работы перед жителями города Родинское и поселка Шевченко. Эти два населенных пункта территориально относятся к Покровску.

Источник: ТК «Донбасс»