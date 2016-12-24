Генсек ООН приветствует договоренности о прекращении огня на Донбассе. Главная

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал намерение всех заинтересованных сторон объявить в субботу полное долгосрочное прекращение огня в Украине и в полном объеме выполнять Минские соглашения. Об этом, как сообщает Центр новостей ООН, заявил представитель ОБСЕ в Украине Франк-Вальтер Штайнмайер, сославшись на решение Трехсторонней контактной группы.

«Глава ООН приветствовал этот шаг и выразил надежду на то, что он поможет остановить кровопролитие вдоль линии соприкосновения на востоке Украины. Он ожидает, что все заинтересованные стороны будут выполнять взятые на себя обязательства и в Украину вернется мир», – говорится в заявлении.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Организация Объединенных Наций поддерживает усилия ОБСЕ и стран нормандской четверки – России, Украины, Германии и Франции – по урегулированию конфликта в Украине.

Фото: AFP